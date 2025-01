I titoli di Sky TG24 del 7 gennaio, edizione delle 19

Il caso SpaceX continua ad animare il dibattito politico. Salvini auspica l'accordo, sarebbe grandioso, risponde Musk. Meloni smentita riferisca in Parlamento, accusa Schlein. Disoccupazione mai così bassa, i dati Istat di novembre giù del 5,7%, in salita quella giovanile, cresce il numero degli inattivi, stabile l'inflazione. In Brianza uccide il compagno con una coltellata e poi si consegna ai Carabinieri, secondo una prima ricostruzione l'omicidio sarebbe avvenuto alla fine di una lite. Il neonato ritrovato morto il 2 Gennaio nella culletta termica della chiesa di San Giovanni Battista a Bari, indagati il parroco e il tecnico addetto alla manutenzione. A Genova due sorelle si lanciano dal quarto piano, una è morta sul colpo, l'altra è gravissima, in casa c'erano i figli piccoli della vittima che si stava per separare dal marito. Trump traccia la linea del suo mandato, ci riprenderemo il canale di Panama, cancellerò i divieti di Biden alle trivellazioni e poi annuncia dazi più pesanti per Messico e Canada. E' morto Jean-Marie Le Pen, leader storico dell'estrema destra francese, aveva 96 anni ed era malato da tempo, la figlia Marine ha saputo della perdita mentre era in viaggio. Protagonista della serie Sky Original, M. Il figlio del secolo, l'attore Luca Marinelli è l'ospite della nuova puntata di Stories, stasera alle 21 su Sky TG24.