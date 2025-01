I titoli di Sky Tg24 del 8/1/2025, edizione delle 8

Trump a tutto campo, non esclude l'uso dell'esercito per prendere Panama e Groenlandia, minaccia dazi al Canada, avverte Hamas poi chiede agli alleati NATO il 5% del Pil. Le polemiche sulle voci di un contratto tra il Governo italiano e Space X, Musk scrive a Salvini: "L'accordo sarà fantastico", le Opposizioni chiedono a Meloni di riferire in aula. Meta chiude il programma di fact-checking su Facebook e Instagram negli Stati Uniti: "Lavoreremo con Trump" spiega Zuckerberg, che punta il dito contro le leggi europee. La morte di Ramy a Milano, diffuso il video dell' inseguimento dei Carabinieri e dell'impatto con lo scooter i legali della vittima parlano di omicidio volontario. In Brianza uccide il compagno in casa con una coltellata poi si consegna ai Carabinieri secondo le prime indagini la donna avrebbe reagito alle percosse dell'uomo. Neonato trovato morto a Bari, indagato il parroco della chiesa, il tecnico della manutenzione della culla termica, il reato ipotizzato è omicidio colposo, oggi l'autopsia. Oltre 1000 militanti di Estrema Destra al raduno per Acca Larentia la Digos indaga per apologia del Fascismo, un passante grida: "Viva la Resistenza" e viene identificato. Edifici distrutti dalle fiamme 30 mila residenti evacuati 200 mila utenze senza elettricità, stato d'emergenza a Los Angeles per i roghi, colpito il quartiere delle Star di Hollywood.