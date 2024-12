I titoli di Sky TG24 del 9 dicembre 2024 - edizione h8

Damasco in mano ai ribelli jihadisti. "Il futuro è nostro" dice il loro leader Al-Jolani. Assad con la famiglia è a Mosca. Dalla Russia asilo politico. "Non permetteremo che l'Isis si ristabilisca in Siria" avverte Biden. L'esercito israeliano per la prima volta dal '73 supera il confine. Oggi riunione d'urgenza del consiglio di sicurezza. Il governo al lavoro per una eventuale evacuazione degli italiani. Al sicuro il personale dell'ambasciata. Allerta per i possibili arrivi dalla rotta balcanica. Dopo l'incontro a Parigi Trump gela Zelensky. "Potrei ridurre gli aiuti a Kiev" dice e avvisa gli alleati: "Via dalla NATO se gli USA non saranno trattati nel modo giusto". Movimento 5 Stelle, nel voto bis vince ancora Conte. "Ora si volta pagina" dice. Confermata l'eliminazione del garante. E Grillo evoca il Truman Show. Ricoverato a Lucca e poi dimesso un italiano di rientro dal Congo con sintomi compatibili con la malattia che sta colpendo il paese. Per i medici non c'è rischio contagio. Giallo sull'Italia, tanta neve al nord e sugli Appennini rovesci diffusi e venti forti. Allerta arancione su Emilia Romagna e Calabria. Un miglioramento da mercoledì. Serie A il Napoli cade in casa con la Lazio e lascia la vetta. Ottava vittoria di fila per i viola. Domani torna la Champions. Formula 1, alla McLaren il mondiale costruttori.