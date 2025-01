I titoli di Sky TG24 del 10 gennaio 2024, edizione ore 13

Los Angeles in fiamme. I roghi sono fuori controllo e continuano la loro marcia di distruzione. Almeno 10 morti, 180 mila sono gli sfollati. Incenerito anche il Sunset Boulevard. Per Copernicus: il 2024 è stato l'anno più caldo da quando ci sono rilevazioni scientifiche. Secondo il servizio meteo europeo è stata superata la soglia critica del grado e mezzo. La guerra in Ucraina. Con Zelensky a Roma che ha incontrato Mattarella. "Dall'Italia sostegno pieno e costante" ha detto il Capo dello Stato. "Putin vuole vedermi, stiamo organizzando" assicura Donald Trump. Caso Abedini. Il legale dell'ingegnere iraniano dice: "E' sollevato per la liberazione di Cecilia Sala". Mercoledì prossimo invece la decisione della Corte d’Appello. La morte di Ramy. Al vaglio degli inquirenti la relazione dei vigili urbani sul possibile contatto tra moto e auto dei carabinieri. In corso analisi sul telefono di un testimone. Oggi è il primo “venerdì nero” dell’anno per lo sciopero dei trasporti pubblici e anche della scuola. Disagi contenuti per chi deve mettersi in viaggio. Il governo ha deciso di impugnare la legge del terzo mandato. Tensione con la Lega per il caso Zaia. Il governatore della Campania De Luca attacca: "Hanno paura degli elettori" dice. In esclusiva la serie in otto episodi: M - Il figlio del secolo. Tratta dal bestseller di Antonio Scurati con Luca Marinelli. Ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic.