I titoli di Sky TG24 del 9 gennaio, edizione delle 19

Meloni in conferenza stampa parla di Musk e dice: "Non è un pericolo per la democrazia". Sulla questione dazi e difesa avverte: "Serve il dialogo". Critiche le opposizioni. Sulla liberazione di Cecilia Sala la premier rivela: "È stata una grande emozione: ha vinto il sistema Italia". Poi assicura: "Il caso Abedini è al vaglio del Ministero della Giustizia". La presidente del consiglio esclude un rimpasto di governo e conferma Piantedosi al Viminale. Sulla sorella Arianna precisa: "Non ho mai parlato di complotti ma di strategia". Gli incendi a Los Angeles: Biden annulla il viaggio in Italia. Almeno 5 morti 180 mila evacuati e molti feriti. La console italiana dice: "Non ci sono connazionali feriti". A Ramstein il vertice sull'Ucraina. Zelensky dice: "Stiamo facendo di tutto per porre fine alla guerra quest'anno". Il leader di Kiev in arrivo a Roma. Papa Francesco ha incontrato il corpo diplomatico e ha fatto un nuovo appello per la pace. Bergoglio è tornato sul tema dell'aborto e ha detto: "È inaccettabile parlare di diritto". La morte di Ramy. Inquirenti al lavoro per recuperare il video dal cellulare di un testimone oculare. La procura valuta l'ipotesi dell'omicidio volontario per i carabinieri. MasterChef, puntata omaggio al padre della cucina italiana contemporanea Gualtiero Marchesi con i suoi allievi Andrea Berton e Davide Oldani. Appuntamento alle 21:15 su Sky Uno.