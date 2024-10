I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre 2024, edizione ore 19

La guerra in Medioriente, lunga telefonata Netanyahu-Biden sull'Iran. Il Presidente americano vuole scongiurare l'escalation. Non si fermano le operazioni nel sud del Libano. L'altra guerra, quella in Ucraina. Salta per l'assenza di Biden il vertice in Germania. Domani Zelensky a Roma vedrà la Premier Meloni, venerdì l'incontro in Vaticano con il Papa. Orban in plenaria a Strasburgo per presentare il semestre a presidenza ungherese infiamma il Parlamento Europeo sul tema migranti. Tensione in aula con la Salis. Massima allerta in Florida per l'arrivo dell'uragano Milton. 1 milione in fuga dalle zone costiere, autostrade e aeroporti intasati. Vertice alla Casa Bianca sull'emergenza. "Non aumenteremo le tasse, non chiederemo nuovi sacrifici", assicura Giorgia Meloni. Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sul piano strutturale di bilancio. Nel casertano, uccide la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni. A dare l'allarme, con una videochiamata, proprio i bambini. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. L'inchiesta sulle curve di Milan e Inter. Ascoltato come persona informata dei fatti l'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi Deposizione serena ed esauriente, dicono i pm. Masters 1000 di Shanghai, Sinner sfiderà nei quarti Medvedev. Il match domani diretta dalle 9 su Sky Sport. La Paolini vola agli ottavi a Wuhan in Cina.