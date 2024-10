I titoli di Sky Tg24 del 9 ottobre, edizione delle 13

Guerra in Medio Oriente, Israele espande l'operazione nel sud del Libano, truppe Unifil in allerta. La minaccia di Netanyahu a Beirut: "Rischiate la fine di Gaza." Rimandato il summit di Ramstein sull'Ucraina, possibile incontro tra Meloni e Zelensky domani a Roma, polemica tra Von der Leyen e Orban sulle cause della guerra. Il premier ungherese ha parlato all'Eurocamera sulle priorità della sua presenza di turno. "L'Europa deve cambiare" ha detto sui migranti, "L'unica soluzione sono gli hotspot fuori dall'Unione." Orrore nel casertano, un 30enne albanese ha ucciso la moglie al termine di una lite casalinga davanti e due figli piccoli, l'allarme lanciato dai bimbi con una videochiamata. Inchiesta sulle curve di San Siro, Simone Inzaghi tra i primi testimoni ascoltati dagli investigatori, a giorni gli atti alla Procura federale della FIGC. Nessuna stangata sulla casa, la Lega puntualizza le parole del ministro Giorgetti sul catasto, per il titolare dell'Economia "Manovra ambiziosa ma realistica." Uragano Milton spaventa la Florida, un milione le persone in fuga dalle zone più a rischio, "Rischiamo la tempesta peggiore in cento anni." avverte la Casa Bianca. Tennis: al Masters 1000 di Shanghai, Sinner batte in due set lo statunitense Shelton e passa ai quarti dove domani sfiderà ancora il russo Medvedev, live su Sky Sport.