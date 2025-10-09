I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 8

Raggiunto l'accordo sulla prima fase del piano di pace per Gaza, stamattina la firma. Trump atteso in Medio Oriente annuncia lo storico traguardo, un grande giorno. L'intesa prevede la tregua e il rilascio degli ostaggi entro lunedì, in cambio poi dei prigionieri, il ritiro dell'esercito israeliano, a eccezione di Rafah e l'ingresso di aiuti. La gioia dei familiari degli ostaggi festeggiano anche i palestinesi nelle strade, ma l'esercito avverte il nord della Striscia è ancora zona di guerra. Italia pronta per la ricostruzione, afferma Tajani, Starmer auspica che tutte le parti rispettino gli impegni presi, il cardinale Pizzaballa, l'accordo dona fiducia e cammino verso pace. Nuove manifestazioni pro Gaza in Italia, nessun incidente, il ministro Piantedosi lancia l'allarme antisemitismo, i nove italiani della Flotilla stanno bene e saranno espulsi. Regionali,il centrodestra ufficializza i candidati delle elezioni in Veneto il leghista Stefani, in Puglia il civico Lobuono, in Campania il viceministro di Fratelli d'Italia Cirielli. Crisi di governo in Francia, Lecornu lascia definitivamente, Macron ha altre 48 ore per trovare un governo di scopo che approvi la finanziaria, evitando elezioni anticipate. Prosegue la corsa di X Factor 2025, i giudici sono pronti a completare la rosa dei talenti, che accederanno alle last call, appuntamento stasera alle 21:15 su Sky. .

Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca al centro
cronaca
Stati generali cardiologi ospedalieri, prevenzione e ricerca
00:01:23 min
| 2 ore fa
SRV NOBEL LETTERATURA
cronaca
Nobel Letteratura, vince l'ungherese Laszlo Krasznahorkai
00:01:48 min
| 1 ora fa
Milano, procura di Brescia chiede perquisizione in ufficio di Mazza
cronaca
Milano, procura Brescia chiede perquisizione ufficio Mazza
00:01:24 min
| 3 ore fa
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglieEmergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
cronaca
Emergenza abitativa, a Napoli ancora in strada 20 famiglie
00:01:37 min
| 3 ore fa
Orrore in Calabria, arrestata mamma accusata di aver ucciso figliOrrore in Calabria, arrestata mamma accusata di aver ucciso figli
cronaca
Orrore in Calabria, arrestata mamma accusata uccsione figli
00:01:49 min
| 3 ore fa
Carenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieriCarenza infermieri, In Lombardia 200 professionisti stranieri
cronaca
Carenza infermieri, Lombardia 200 professionisti stranieri
00:01:30 min
| 3 ore fa
Salute, l'importanza della prevenzione contro l'obesità
cronaca
Obesità, l'importanza della prevenzione
00:01:34 min
| 7 ore fa
T13091025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 13
00:01:50 min
| 7 ore fa
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembreMiba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
cronaca
Miba 2025, Fiera Milano ospiterà il mondo dell'edilizia dal 19 novembre
00:01:42 min
| 7 ore fa
VOD0910000
cronaca
L’accordo sulla prima parte del piano per Gaza
00:23:34 min
| 15 ore fa
T19081025
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre 2025 - edizione h19
00:01:38 min
| 1 giorno fa
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un annoPadova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
cronaca
Padova, a terra Il Gattamelata; il capolavoro di Donatello in restauro per almeno un anno
00:00:51 min
| 1 giorno fa
