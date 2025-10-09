I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre, edizione delle 8

Raggiunto l'accordo sulla prima fase del piano di pace per Gaza, stamattina la firma. Trump atteso in Medio Oriente annuncia lo storico traguardo, un grande giorno. L'intesa prevede la tregua e il rilascio degli ostaggi entro lunedì, in cambio poi dei prigionieri, il ritiro dell'esercito israeliano, a eccezione di Rafah e l'ingresso di aiuti. La gioia dei familiari degli ostaggi festeggiano anche i palestinesi nelle strade, ma l'esercito avverte il nord della Striscia è ancora zona di guerra. Italia pronta per la ricostruzione, afferma Tajani, Starmer auspica che tutte le parti rispettino gli impegni presi, il cardinale Pizzaballa, l'accordo dona fiducia e cammino verso pace. Nuove manifestazioni pro Gaza in Italia, nessun incidente, il ministro Piantedosi lancia l'allarme antisemitismo, i nove italiani della Flotilla stanno bene e saranno espulsi. Regionali,il centrodestra ufficializza i candidati delle elezioni in Veneto il leghista Stefani, in Puglia il civico Lobuono, in Campania il viceministro di Fratelli d'Italia Cirielli. Crisi di governo in Francia, Lecornu lascia definitivamente, Macron ha altre 48 ore per trovare un governo di scopo che approvi la finanziaria, evitando elezioni anticipate. Prosegue la corsa di X Factor 2025, i giudici sono pronti a completare la rosa dei talenti, che accederanno alle last call, appuntamento stasera alle 21:15 su Sky. .