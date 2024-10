I titoli di Sky TG24 del 9 ottobre: edizione delle 8

Ancora raid in Libano, allerta per le forze Unifil. Netanyahu avverte la popolazione: "Cacciate Hezbollah, evitate sofferenze come a Gaza." Oggi sentirà il capo della Casa Bianca sulla risposta all'Iran. Manovra per Giorgetti, più difficile l'obiettivo del 1% di PIL, priorità cuneo, riforma IRPEF, rivisti i valori catastali per il Superbonus. Tajani attacca la BCE sui tassi. L'elezione di un giudice della consulta, ottava fumata nera in 11 mesi da parte del Parlamento nessun accordo tra i due fronti. "Li abbiamo fermati" dice l'opposizione unita. Crotone: indagato per omicidio il vice ispettore di Polizia che ha ucciso un 44enne dopo una lite stradale, restano domande sulla dinamica. Video all'esame degli inquirenti. L'ondata di maltempo piogge, frane, allagamenti dal Piemonte alla Toscana, allerta rossa in parte del Veneto e domani si attende un nuovo forte peggioramento al Nord. Paura in Florida: l'uragano Milton sale a categoria 5, un milione di persone evacuate. Biden rinvia la visita in Germania. "Scappate, dice, rischia di essere il peggiore in 100 anni." Il Nobel per la fisica ai pionieri dell'intelligenza artificiale, Hopfield e Hinton, premiate le ricerche sulle reti neurali. Oggi il premio per la chimica. Super tennis su Sky, al Master 1000 di Shanghai Sinner in campo peri quarti, l'altoatesino avanti di un set contro l'americano Shelton. Jasmine Paolini debutta a Wuhan.