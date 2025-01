I titoli di Sky TG24 del 9/1/2025, edizione delle 13

Liberazione di Cecilia Sala, Meloni in conferenza stampa: ha vinto il sistema Italia. Con Cecilia emozione enorme. Grande della diplomazia, dice. Mausk non è un pericolo per la democrazia. Soros invece ha finanziato i partiti, aggiunge la Premier. Su dazi e difesa la strada è quella del dialogo. Il capo del governo esclude un rimpasto. Piantedosi resta al Viminale, conferma, e sulla sorella Arianna: non ho mai parlato di complotti ma di strategia. Le fiamme che divorano la California, almeno 5 morti e oltre 100 mila evacuati. Distrutti luoghi simbolo. Roghi ancora fuori controllo. A Ramstein il vertice del gruppo di contatto sull'Ucraina. Stiamo facendo di tutto per porre fine alla guerra quest'anno, dice Zelensky, atteso domani a Roma. L'appello alla pace anche dal Papa che ha incontrato il corpo diplomatico. Poi Francesco ribadisce la sua posizione sull'aborto: inaccettabile parlare di diritto. La morte di Ramy, si prova a recuperare il video dal cellulare che avrebbe ripreso gli attimi dello schianto. Quasi certamente del guidatore il casco perso nell'inseguimento ad opera dei carabinieri. E poi MasterChef, puntata omaggio al padre della cucina italiana contemporanea Gualtiero Marchesi con i suoi allievi Andrea Berton e Davide Oldani. L'appuntamento è questa sera 21:15 su Sky Uno.