I titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 13

L'alluvione in Spagna. Oltre 200 i morti accertati, 120mila gli sfollati. Valencia ancora senza luce e senza acqua. Trovati vivi 7 ecuadoriani dati per dispersi. Arrestati 40 sciacalli. La guerra in Medio Oriente. Nuovi raid dell’aviazione israeliana su Gaza e Beirut. Lo Stato ebraico in massima allerta per un possibile attacco dell'Iran. E nell'Angelus di Ognissanti nuovo appello per la pace di Papa Francesco. Dal Pontefice la richiesta ai fedeli di una preghiera per gli alluvionati in Spagna. Mancano 4 giorni al voto per la Casa Bianca. Secondo i sondaggi resta il testa a testa tra Trump e Harris. Polemiche sulle parole del candidato repubblicano sulle donne. Martedì ci saranno i funerali della 13enne morta a Piacenza. Secondo l'autopsia ci sono segni di colpi sulle mani della vittima inferti per farle mollare la presa. Il fidanzato resta in carcere. Questa sera alle 21:00 su SKY Tg24 inizia Feedback, il nuovo programma di approfondimento con reportage, ospiti e numeri. Nella prima puntata il dossier sulla Sanità. Poi c'è la Serie A. Ieri le vittorie di Lazio, Fiorentina e Roma. Ma per Juve e Milan è già vigilia di Campionato. Domani le sfide contro Udinese e Monza. Domenica Napoli-Atalanta. Motori accesi su SKY. Per la Formula Uno alle 15.30 le prime libere del Gran Premio del Brasile. MotoGP in Malesia. Bagnaia è stato il più veloce nelle pre-qualifiche.