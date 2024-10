I titoli di Sky TG24 dell'11 ottobre 2024, edizione ore 13

Nuovo attacco alla base italiana UNIFIL nel sud del Libano, abbattuti i muri di demarcazione. L'ONU parla di sicurezza a rischio Resta la tensione con l'Italia. Tajani ribadisce: "Inaccettabile quanto accaduto, i soldati italiani non si toccano". Schlein chiede al governo di riferire in Parlamento. Zelensky ricevuto dal Papa in Vaticano. Il colloquio è durato più di mezzora. Il presidente ucraino dona a Francesco un dipinto sul massacro di Bucha. La manovra che verrà, Giorgetti torna sulle tasse e dice: "Le abbiamo ridotte, rispondiamo con i fatti". Poi l'annuncio: alla Camera il 20 ottobre. L'inchiesta di Bari sui conti correnti spiati della premier e di altri politici. Perquisita l'abitazione dell'ex dipendente di Banca Intesa-San Paolo. L'uomo è stato licenziato ed è indagato. La corsa alla Casa Bianca, Barack Obama torna sul palco in Pennsylvania per sostenere Kamala Harris. Trump è un milionario che si lamenta da nove anni attacca l'ex presidente. Assegnato il premio Nobel per la Pace a Nihon Hidankyo, l'organizzazione giapponese che si batte contro le armi nucleari dopo l'olocausto di Hiroshima e Nagasaki. Una storia di musica e amicizia che abbraccia un'intera generazione. "Hanno ucciso l'uomo ragno - la leggendaria serie degli 883". Stasera i primi due episodi su Sky Serie.