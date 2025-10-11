I titoli di Sky Tg24 dell'11 ottobre, edizione ore 13

Prime truppe americane in Israele per vigilare sulla tregua. È in corso il rientro di migliaia di palestinesi a Gaza. Domani gli aiuti umanitari. Preparativi per il rilascio degli ostaggi. Lunedì Trump alla Knesset, poi la firma ufficiale in Egitto e la conferenza con i leader mondiali sulla tregua. Su Sky TG24 lo speciale con dirette e ospiti. Allo studio un percorso per arrivare ai due Stati, annuncia Crosetto a Sky. Pronti a mandare i militari italiani in missione di pace e imprese per la ricostruzione dice Tajani. Dazi, i nuovi round Stati Uniti- Cina dopo la stretta di Pechino sui minerali strategici. Il Presidente americano annuncia misure fino al 100%. In bilico l'incontro con Xi Jinping. In Francia Macron insiste con Lecornu per formare un nuovo governo. Dopo le dimissioni il Primo Ministro incaricato promette: farò di tutto per ridare stabilità al Paese. Incendio nella notte in un condominio a Cornaredo nel milanese, morte tre persone, due anziani e il figlio. Una cinquantina di evacuati. Si indaga sulle cause del rogo. Domani Toscana alle urne per le elezioni regionali. Tre i candidati in lizza per la carica di governatore. Seggi aperti dalle 7 alle 23, chiusura lunedì alle 15. Verso i Mondiali. Stasera l'Italia di Gattuso a Tallinn sfida l'Estonia. Agli azzurri servono gol e vittoria. Tennis: Paolini battuta in due set da Gauff nella semifinale di Wuhan. .

I titoli di Sky TG24 dell'11 ottobre, edizione delle 19
Milano, incendio a Cornaredo: muoiono 2 anziani e il figlio
Shengen si cambia, addio ai timbri sui passaporti
Festa del Foglio, l'Ottimismo dell'oggi
Sky TG25, i 60 anni di Airc e la lotta al cancro
Incendio a Cornaredo, morta famiglia di padre, madre e figlio
Incidente nel Ferrarese, tre morti in scontro frontale tra due auto
Fotografica Festival, a Bergamo la quinta edizione
Incendio Cornaredo, morti nel rogo genitori anziani e figlio
Incendio Cornaredo, palazzina in fiamme, tre morti
Incendio in condominio a Cornaredo, tre vittime nel Milanese
I titoli di Sky Tg24 dell'11 ottobre, edizione ore 8
