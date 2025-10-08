I titoli di Sky TG24 dell'8 ottobre, edizione delle 13

Cauto ottimismo sui negoziati per Gaza, scambio della lista ostaggi-prigionieri tra Hamas e Israele. A Sharm el-Sheikh arrivati gli inviati americani, Witkoff e Kushner. A circa 100 miglia dalla Striscia intercettata la nuova Flotilla. Nelle 9 imbarcazioni 150 attivisti, saranno tutti espulsi. "A bordo anche 9 italiani" dice Tajani. Francia in cerca di stabilità, Lecornu prosegue le consultazioni per formare un nuovo governo, entro stasera dovrà sciogliere la riserva. Incombe il varo della legge di bilancio. Vertice di maggioranza sulla manovra, sul tavolo pensioni e taglio dell'Irpef. "Servono coperture certe, limitare misure spot, potrebbero incidere sul debito" avverte Bankitalia. Da domani in vigore le nuove norme sui bonifici istantanei, obbligo per Banche e Poste di verificare i dati del beneficiario. Una volta partito il pagamento non è revocabile. Milano-Cortina, tre persone arrestate con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Due legati alla malavita romani, tutti gestivano lo spaccio nella zona sciistica. Nobel per la chimica Yaghi, Robson e Kitagawa. I 3 studiosi sono stati premiati per le loro scoperte sullo sviluppo delle strutture metallo-organiche. Stasera, in esclusiva su Sky Cinema, torna Petra, con i primi 2 episodi della terza stagione della serie, con Paola Cortellesi nei panni dell'ispettrice Delicato. .