I titoli di SkyTg24 del 10 ottobre, edizione delle 19

Crosetto contro Israele dopo il raid sulla base Unifil in Libano: "Violato il diritto internazionale, potrebbero essere crimini di guerra". Palazzo Chigi convoca l'ambasciatore. Colpite strutture del contingente italiano nell'attacco al quartier generale dell'Unifil, feriti due militari indonesiani. La missione respinge la richiesta di Israele di evacuare. Tappa a Roma per il presidente ucraino Zelensky che, dopo Starmer e Macron, stasera incontra la premier Meloni: sul tavolo, nuovi possibili aiuti per Kiev. I conti bancari di Meloni e della sorella tra i 7mila spiati in maniera illecita da un ex impiegato di Intesa San Paolo, l'uomo è stato licenziato. Indaga la procura di Bari. Dramma a Piacenza, una ragazzina di 14 anni è morta travolta da un bus all'uscita dalla scuola. A Padova, in gravissime condizioni una 12enne investita da un treno merci. La Florida davastata dal passaggio dell'uragano Milton, sei vittime e tre milioni di abitazioni senza elettricità. La tempesta, adesso, declassata a categoria uno. Sinner piega Medvedev e raggiunge le semifinali di Shangai. Nadal gli dà appuntamento alla Davis di novembre, per il campione maiorchino sarà l'ultimo torneo prima del ritiro. X Factor 2024, questa sera gli ultimi due bootcamp, tocca a Paola Iezzi e Manuel Agnelli, i due giudici dovranno scegliere le squadre. Appuntamento su Sky uno alle 21:15.