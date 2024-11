I titoli di SkyTg24 del 21 novembre, edizione delle 13

Ucraina, svolta degli Stati Uniti che autorizzano la fornitura a Kiev di mine antiuomo. Dura la reazione di Mosca, per la prima volta lanciato un missile intercontinentale. Medioriente, si aggrava il bilancio dei bombardamenti su Gaza, almeno 80 morti. Oltre 60 i morti nei raid israeliani contro gruppi filo-iraniani a Palmira, in Siria. Al termine di una trattativa sofferta via libera alla nomina di Fitto a vicepresidente della Commissione Europea. Ok anche alla spagnola Ribera. "Centralità all'Italia", dice Meloni. "A Trapani violenza come strumento privilegiato per far rispettare le regole". Così scrive il Gip nell'ordinanza di arresto per 11 agenti della penitenziaria accusati di torture. Trump lavora alla sua squadra. La ex regina del wrestling Linda McMahon all'istruzione. Per l'Agenzia del Farmaco la scelta di un chirurgo che si oppose all'obbligo di vaccino. È legge il nuovo codice della strada. Multe più severe per chi guida col cellulare, in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Casco e assicurazione per i monopattini. "E poi il Silenzio", la docuserie di Pablo Trincia sul disastro di Rigopiano in onda su Sky Tg24. La terza e la quarta puntata stasera alle 21.00. L'Italia del tennis trionfa a Malaga. "Un sogno diventato realtà", dice la capitana Garbin. Oggi l'esordio di Sinner e compagni nelle Finals di Coppa Davis, diretta Sky dalle 17.