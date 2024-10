"Iddu" a Campobello di Mazara, il paese dove Matteo Messina Denaro ha trascorso di certo l'ultima parte della sua lunga latitanza. Il film dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza che racconta una parte della vita del padrino di Castelvetrano ha inaugurato le proiezioni del cinema Olimpia. Sul grande schermo Elio Germano, che interpreta il boss, e Toni Servillo, che interpreta Catello Palumbo, personaggio inventato ma che nella realtà era l'ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino che con Messina Denaro ebbe una lunga corrispondenza. La prima proiezione di "Iddu" è stata riservata ai ragazzi della scuola media di Campobello. "Questa attività lodevole da parte dell'amministrazione coincide perfettamente con gli obiettivi che noi portiamo avanti all'interno del nostro percorso della scuola che è la lotta contro la criminalità, educazione alla legalità, quindi si sposa perfettamente in questa direzione". Presente anche il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione, che è riuscito ad organizzare la proiezione del film nel paese che era rimasto fuori dal circuito di distribuzione. "Troppi errori sono stati fatti e commessi dai nostri padri e dai nostri nonni e ci portiamo le conseguenze fino a questi giorni. Per cui è dovere nostro, soprattutto da chi come me fa il sindaco di una città, pensare proprio ai giovani per cercare di inculcare loro le via della legalità e di quale comportamento deve assumere ogni cittadino nei confronti di se stesso, della famiglia e della comunità stessa".