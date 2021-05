Ikea ritira articoli della serie Heroish e Talrika. VIDEO

Ikea ha deciso di ritirare dal mercato piatti, ciotole e tazze della serie Heroish e Talrika. La decisione è stata presa per il rischio di rottura e ustioni. Ikea invita chi ha acquistato questi oggetti a non utilizzarli e a riportarli al più vicino negozio. Tutti i clienti saranno rimborsati. “Ci sono stati segnalati casi di rottura dei prodotti”, ha comunicato l’azienda svedese. Gli articoli Haroish e Talriha “potrebbero rompersi e provocare scottature con cibi e bevande caldi”. Per il ritiro dei prodotti e il rimborso non sarà necessario presentare lo scontrino fiscale.