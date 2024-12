Il salvataggio di Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata in una grotta del bergamasco

"Si parla spesso della legge del mare, io credo che ci sia una altrettanto importante legge della montagna non si lascia indietro nessuno e qua l'abbiamo dimostrato tutti insieme." sono le 2.59 della notte tra martedì e mercoledì quando Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata dopo una caduta nell'abisso Bueno Fonteno nel bergamasco viene estratto dal sottosuolo riporta fratture multiple ma è sveglia e orientata ad aspettarla c'è l'elisoccorso che dopo averla caricata attraverso il verricello la porta d'urgenza all'ospedale di Bergamo. "La ragazza era sicuramente un po' sofferente per una serie di traumi che ha riportato agli arti inferiori, alla schiena, al torace e al volto però comunque un bilancio lesionale che ci ha rassicurato fin da subito perché non è stato meno necessario ricoverare la paziente in una terapia intensiva," Si sono concluse con un lieto fine le operazioni di salvataggio che hanno visto 159 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico, ma anche medici e infermieri lavorare incessantemente per 75 ore. Un grande lavoro sinergico tra le squadre che si sono avvicendate per trasportare Ottavia in barella per circa quattro chilometri tra i cunicoli e i meandri della grotta, l'ultimo tratto è stato percorso praticamente senza soste, se non per lo stretto necessario. "Ottavia è stata stabile anzi arrivando sempre più in prossimità dell'uscita, anche a livello morale, era era molto più motivata e quindi era lei stessa che ha incitato ad accelerare i tempi, i medici hanno reputato che a quel punto non era più opportuno fare lunghe soste per farla riposare." Alle critiche che le sono state mosse negli ultimi giorni rispondono gli stessi soccorritori che l'hanno portata in salvo. Ottavia hanno detto in conferenza stampa si trovava nella grotta per esplorarla e mapparla un lavoro utile a tutta la comunità.