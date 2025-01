La Befana, "salvata" dai vigili del fuoco dalla terrazza Borromini di Sant'Agnese in Agone, vola su Piazza Navona a cavallo della scopa appesa a un'autoscala: si è rinnovata anche quest'anno la tradizione tutta romana per l'Epifania, nella piazza che per tutte le Feste è stata animata dalle bancarelle e dalle iniziative per i bambini. .