+In un romanzo la vita dell'attrice e regista Diana Karenne

Durante la Prima Guerra Mondiale però, succede questo che molti giovani direttori vengono chiamati, partono, il cinema ne esce letteralmente terremotato, come la società, e quindi qualche donna coraggiosa si lancia in un'impresa che mesi prima sarebbe stata impossibile e Diana è appunto una di queste, prende in mano il film che stava girando, lo dirige, e da quel momento per alcuni anni sarà effettivamente una regista, con tutto ciò che potete immaginare perché si comincia a dire: "e ma insomma queste donne vogliono fare tutto", quindi destabilizza parecchio molti uomini, molti recensori, infiamma però le platee femminili che invece si innamorano dell'idea che tutto sia possibile.