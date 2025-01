Inchiesta Ramy, perizia consulente pm su telefono testimone: video cancellato

Agli atti dei Magistrati che indagano sulla morte di Ramy Elgaml ci sono le immagini di due Carabinieri che, dopo l'incidente, si avvicinano a un giovane sul marciapiede che alza le mani. Si tratta di Omar, il testimone che interrogato, ha raccontato di aver ripreso le fasi finali dell'incidente in cui è morto il 19 enne e di essere stato costretto a cancellare il filmato da due militari indagati per falso e depistaggio. Adesso la sua testimonianza viene confermata dalla perizia informatica depositata in Procura dal consulente dei Magistrati. Il file contenuto nello smartphone non è stato recuperato, ma ci sono tracce evidenti della sua cancellazione. "Della sequenza è stato possibile estrapolare solo il primo frame", si legge nella conclusione della copia forense. Le riprese vanno dalle 04.03.22 fino alle 04.04.31. La perizia ha anche confermato la posizione del testimone che alle 04.03 si trovava esattamente in via Ripamonti, angolo via Quaranta. Secondo quanto riportato dal consulente, poco dopo il teste ha anche cercato online come fare per recuperare il file cancellato dal cestino. Della presenza del giovane sul luogo dell'incidente si è appreso solo in un secondo momento nel verbale redatto dai Carabinieri la mattina successiva, all'incidente non viene riportata la presenza di testimoni. Nei prossimi giorni sarà depositata anche la perizia cinematica sull'esatta dinamica dell'incidente, l'inchiesta per Omicidio Stradale Colposo vede indagati il Carabiniere che guidava la gazzella e Fare Bouzidi, il 22 enne che guidava lo scooter con a bordo Ramy. .