I parametri del calcolo dell’Rt, l’indice di trasmissibilità Covid, potrebbero cambiare. Modifiche al vaglio da parte di governo, regioni e di un gruppo tecnico di lavoro. Gruppo di lavoro di cui fanno parte anche il Cts e l’Istituto superiore di Sanità Finora è stato l’Iss a stabilire il criterio di calcolo dell’Rt. Calcolo basato sul confronto di positivi sintomatici con quelli della settimana precedente. Confronto fatto fra i dati della penultima settimana con quelli della terzultima settimana. In realtà esistono più modi per calcolare l'indice di contagio Rt. Dal numero positivi sin-tomatici, al rapporto casi/tamponi o ingressi in terapia intensiva. Adesso governo e regioni, con il gruppo di lavoro, dovranno individuare il più efficace. In attesa della decisione definitiva, sono già stati messi a punto modelli alternativi.