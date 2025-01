Inizio saldi invernali, giro affari di 4,9 miliardi di euro

Davanti ai negozi non ci sono più quelle code che eravamo abituati a vedere nei primi giorni di saldi fino a qualche anno fa. Il black friday, gli sconti spalmati su tutto l'anno, gli acquisti on-line hanno modificato le nostre abitudini. Ma i saldi invernali restano comunque un appuntamento importante sia per i clienti che per i commercianti con un giro d'affari di €4,9 miliardi stima l'ufficio studi di Confcommercio e una spesa pro capite di €138,00. "I saldi sono importanti perché naturalmente permettono alle famiglie di fare degli acquisti che magari durante l'anno non si riescono a fare con sconti significativi. Sta cambiando anche un po' il modello del saldo perché nel saldo si comprano cose importanti, ad esempio i capispalla che non si comprano più in modo così evidente prima del Natale. E poi naturalmente per gli imprenditori perché gli imprenditori riescono ad alleggerire il magazzino che come si sa in questi ultimi anni è diventato un costo". Bisogna però fare attenzione. Comprare nei saldi può essere una grande opportunità ma le truffe sono dietro l'angolo. Quindi è bene seguire questi consigli. "Rivolgersi ai negozi e ai marchi di qualità o comunque ai negozi dove si conosce. Fare attenzione ai prezzi perché è chiaro che le percentuali sono importanti. E poi fare attenzione dove costa troppo poco perché col troppo poco non si riesce a garantire la qualità di un prodotto".