Inquinamento dell'aria in Italia nei tg degli ultimi 15 anni

Anche oggi dalle 10.00 alle 18.00 qui a Torino non si potrà circolare in auto, a eccezion fatta delle auto cosiddette ecologiche. "Tutti i dati dicono che non c'è allarme inquinamento, la Lombardia non è la Regione più inquinata d'Italia Londra è più inquinata della Lombardia, Parigi è più inquinata della Lombardia" "E troppo, è troppo 10 anni che sopportiamo un inquinamento insopportabile". Posso correre 30 secondi con lei? Non ha paura dello smog dell'inquinamento? Infatti cerco di stare il più lontano possibile dalla strada". Sembra di mostrare un'impreparazione da parte delle istituzioni ad affrontare la situazione. "Il tema non è bloccare il traffico, il tema è trovare misure di lungo termine. Per questo ribadisco che l'Ambiente sarà al centro delle mie politiche". "Sì, si sente, io sono anche asmatica, quindi lo provo, provo di più questo disagio". "Tutti i giorni in bicicletta le finestre rimangono chiuse". Era nell'aria nel vero senso della parola. Già, perché la qualità dell'ossigeno delle nostre città è tornato quasi agli stessi livelli pre lockdown. Gli esperti dell'Agenzia Europea dell'Ambiente sottolineano che sia necessario investire in riscaldamento, mobilità, agricoltura e industria più puliti. "Arpa fa altre analisi che dimostrano tutto il contrario, lo sapete, sono rivelazioni estemporanee fatte da un ente privato che ogni tanto tira fuori questa cosa qua".