Investe un anziano col monopattino e scappa: denunciato

Ad Alessandria, un giovane di 24 anni è stato identificato e denunciato per aver investito un anziano di 75 anni con un monopattino e per essere fuggito senza prestare soccorso. L'incidente ha visto il monopattino procedere contromano sul marciapiede, travolgendo l'anziano, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso con contusioni alla testa e alla schiena, oltre a problemi cardiocircolatori. Il giovane si era allontanato a grande velocità, ma è stato rintracciato grazie a telecamere di sorveglianza che hanno ripreso un borsello giallo che portava con sé. Ora dovrà rispondere di lesioni personali stradali e omissione di soccorso .