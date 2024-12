La medicina di prossimità: a Palermo un ambulatorio solidale

"A me hanno salvato la vita perché io avevo un dolore, avevo prenotato un elettrocardiogramma e avrei dovuto aspettare quattro mesi". Il Poliambulatorio Sociale dello Zen di Palermo, uno dei quartieri più difficili della città rappresenta un presidio sanitario di frontiera. Qui gli abitanti del quartiere possono rivolgersi per poter usufruire di visite mediche specialistiche per le quali se provassero nelle strutture pubbliche, dovrebbero aspettare mesi. A gestirli i componenti dell'Associazione Zen Insieme, medici volontari che prestano gratuitamente la loro opera e grazie al supporto di Save the Children. "Ci siamo resi conto di quanto la povertà sanitaria fosse una forma di marginalità dilagante che non colpisse soltanto le fasce di reddito più basse ma anche le famiglie monoreddito, i precari, tutta una serie di persone che un tempo magari stavano fuori dai radar di strutture come questa e oggi invece si rivolgono a noi. Questo ambulatorio fa migliaia di accessi ogni anno". Grazie al supporto di Save the Children è stato anche acquistato un furgone trasformato in ambulatorio pediatrico. "Il servizio è attivo per il quartiere, in genere si ferma davanti le due scuole del quartiere offre appunto la possibilità di accedere più facilmente ai servizi di pediatria ma anche è in stretta collaborazione con l'ambulatorio che vedete dietro di me e anche accedere alle visite specialistiche per i casi e per i bambini e le bambine che hanno necessità di questo genere di interventi". E' dunque il volontariato ad arrivare in soccorso dove non riesce la Sanità Pubblica. "Noi pensiamo di costruire quella che adesso va molto di moda ma noi la pratichiamo da tempo che è la Medicina di prossimità. Cioè una Medicina che sta là dove vive e in parte anche lavorano le persone". "Tutti i residenti in questo Paese hanno diritto alle cure sanitarie quando non possono pagarle, gratuitamente e purtroppo diciamo le cose non stanno oggi in questo modo, la Sanità Pubblica è in crisi, questa realtà degli ambulatori popolari che finalmente si è costituita in ente con personalità giuridica è un passaggio molto importante".