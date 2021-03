La Sicilia da lunedì torna in zona arancione

La colazione al bar seduti al tavolino ammirando il Teatro Massimo da lunedì non sarà più possibile. Dopo un mese di zona gialla la Sicilia torna arancione, non senza malumori, anche istituzionali, perché nell'isola che si era auto dichiarata zona rossa a inizio anno per frenare i contagi seguite alle feste di Natale, i dati sulla diffusione del virus ora non sono da . Ci fa tanta rabbia, lasciatemelo dire, se accanto a questo provvedimento il Governo si preoccupasse di affrettare la concessione delle misure di sostegno agli operatori economici, beh piangeremmo con occhio, come si dice dalle nostre parti. La paura è che molte attività nate sull'onda dei flussi turistici record fino allo scorso anno, stremate dalla crisi in un territorio già fragile con disoccupazione altissima, non riaprano. La rabbia tra i commercianti è tanta. Adesso comincio a licenziarli. Finora è riuscito a mantenere i suoi impiegati? Ora basta. Ma gli aiuti sono arrivati? Quali aiuti? Noi è da novembre che tiriamo. Quanto è stato perso in un anno? Il 70, 80%. Nelle vie del centro, dove in alcune fasce orarie del week end il sindaco Leoluca Orlando ha deciso il divieto di stazionamento e di accesso con un'ordinanza anti assembramento, le nuove disposizioni sono giudicate necessarie dalla gente. Purtroppo penso che sia quello che vada fatto. D'altronde ogni volta che siamo in zona gialla i contatti continuano a salire. Penso che la gente non rispetti le regole, ovunque non solo qua. Secondo me era da fare anche prima, per, appunto, uscire al più presto da questa situazione.