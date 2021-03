L'assalto ai Faraglioni di Capri dei pescatori di frodo

Pescatori di frodo che con ogni mezzo, hanno assaltato e distrutto per oltre vent'anni la costa e l'ecosistema marino a Napoli, nella costiera sorrentina e a Capri. Un'inchiesta durata 3 anni della procura di Napoli con il reparto aeronavale della guardia di finanza ha bloccato il business illegale dei datteri di mare, redditizio quanto distruttivo portato avanti anche a colpi di esplosivo sulle pareti rocciose e martelli pneumatici. I due gruppi che si spartivano l'affare, emerge dalle indagini, fanno capo alla famiglia Amato e Avella Viola, erano andati avanti anche durante il lock down estraendo ben 8 quintali di datteri. A causa di questo business i faraglioni di Capri sono per metà nella loro parte sommersa del tutto compromessi. Siamo arrivati davanti ai faraglioni di Capri, vedete alle mie spalle ci sono diverse lesioni della roccia. Sono le lesioni provocate dai pescatori abusivi. Riuscivano a trarre profitti molto importanti di svariate centinaia di migliaia di euro se pensiamo che per un chilo di datteri nei periodi caldi, del periodi clou il consumatore finale poteva pagare fino a 200 euro. Sono redditi che ovviamente noi perseguiremo, redditi illeciti che perseguiremo. Ci sono stati già dei sequestri disposti in tal senso dalla procura dal gip del tribunale di Napoli. 19 le misure emesse dal gip Egle Pilla, di queste 6 in carcere, altre 6 ai domiciliari. Il comune di Capri vuole costituirsi parte civile. È importante seguire questa strada perché è necessario far capire ai ristoranti, alle attività che li utilizzano che questa è una cosa veramente di un danno incredibile, creare una coscienza che quando si vengono a vendere cose illegali bisogna dire non le vogliamo, così il mercato non c'è più. È questa la cosa che è molto grave a mio giudizio. Le attività speculative dalle quali proteggere una bellezza come Capri sono diverse, come spiega Luca de Simone, che per questo ha fondato un'associazione ambientalista sull'isola. Oltre a questo fatto increscioso dei datteri, l'associazione si batte da tempo anche per l'invasione che Capri subisce che arriva ovunque in modo incontrollato e questo, ovviamente, va a ledere sia la fruizione del mare che l'ambiente e la biodiversità.