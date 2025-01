Legale di Abedini: "Su estradizione tempi lunghi"

Mah, l'estradizione, la procedura di estradizione va parallela ma ha una sua autonomia quindi, dovranno arrivare credo le carte al Ministero il quale avrà tutto il tempo necessario per poterle trasmettere alla Corte d'Appello la quale a sua volta le manderà per la requisitoria e quindi si procederà all'udienza. I tempi non sono sicuramente strettissimi, salvo imprevisti. Non è una questione di una o due settimane. Come lo ha trovato? Mah, lui bene, ovviamente sempre provato. Non si può pensare diversamente, molti pensieri alla moglie, al figlio piccolo e ripeto dal punto di vista fisico e dalle condizioni sue generali, le ho chiesto anche specificatamente, mi sembra ottimamente. Ovviamente, è sempre un carcere.