Legale di Abedini: udienza domiciliari prossimo 15 gennaio

Valuteremo le motivazioni che verranno eventualmente date e su questa base con molta serenità come tutti i casi che ho sempre affrontato valuteremo se ci sono altre chance sulla base appunto delle concrete motivazioni che verranno date. Quello che è importante è che verrà rispettata ogni decisione; ovviamente non significa condividerla. Rispettare sì, ma condividerla non è necessario. Per cui c'è molta serenità anche da questo punto di vista. C'è una data per l'udienza? L'ho appena ricevuta e ve la posso comunicare ed è il 15 di gennaio alle ore 9.