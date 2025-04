Una volta una mia amica che vive in Svizzera, mi chiese, se vengo a Roma, dimmi una cosa che veramente è imperdibile, al di là insomma dei monumenti famosi delle vie più celebri e io le dissi proprio questo. Vai in alto, in un posto in alto e guarda a quell'ora lì, c'è un momento prima del tramonto in cui Roma si tinge di un colore unico, ecco. Un amico fotografo mi ha parlato, mi ha spiegato che appunto i fotografi definiscono l'ora d'oro e l'ora blu quel momento lì. .