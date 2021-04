Locatelli a Sky TG24: inizia a ridursi pressione su ospedali

"Oggi c'è appuntamento, come ogni venerdì, cabina di regia, monitoraggio e quindi speriamo tutti quanti che si vada verso l'arancione, ce la facciamo o no?". "Buongiorno, i dati epidemiologici che abbiamo, indubitabilmente, mostrano un'ulteriore flessione nel numero dei contagi e, soprattutto, nelle ultime due giornate si è assistito anche a una riduzione nel numero di ricoverati nelle terapie intensive. Questo, evidentemente, indica che le misure che sono state attuate sono state efficaci nel controllare la diffusione epidemica e che cominciamo ad assistere a un'iniziale riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali. In mattinata, la cabina di regia farà le sue valutazioni su quelli che sono i dati attraverso i quali, poi, estrapolare i dati relativi all'incidenza cumulativa e al famoso indice RT e da lì poi, il Ministro Speranza, trarrà le conclusioni del caso, con la concertazione poi con le regioni".