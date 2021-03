Nelle fasce di età soprattutto compresa tra i 10 e i 19 anni, ma si nota questo incremento anche tra i 6 e 10 anni di un aumento nel numero di casi di soggetti diagnosticati come infetti da Sars Cov2. Questo detto, tuttavia, ribadiamo in maniera molto chiara che questo maggior potere infettante o contagiante non si associa patologia più grave.