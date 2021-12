"Non ci sono ancora i dati che giustifichino una quarta dose, perché non è ancora passato il tempo necessario di sorveglianza tra la terza dose, le terze dosi sono partite da noi a settembre quindi non ancora abbiamo avuto il tempo di capire se veramente difese immunitaria crolla per cui se hai bisogno di un ulteriore dose, anzi la storia della vaccinologia ci dice che la terza dose, normalmente, lascia una memoria immunitaria di lunga durata.".