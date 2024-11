Lotta alla pirateria, Dir. Polizia Postale: scoperto giro d'affari di oltre 3 mld di euro

Stiamo parlando di oltre tre miliardi, quello è quello che siamo riusciti a calcolare, ma gli aspetti ancora sono in via di approfondimento. Parliamo di miliardi di proventi illegali che vengono ogni volta drenati, per l'appunto, da un sistema che è una vera e propria economia criminale. Abbiamo già detto, una vera e propria industria della piratazione di contenuti e di piattaforme. Una economia parassita che senza grandi investimenti, se non in termini di infrastrutture, riesce a portar via miliardi di euro ad un circuito virtuoso che produce e produce anche lavoro.