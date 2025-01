Maltempo, crolla muro contenimento a Genova: nessun ferito

un boato squarcia il silenzio all'alba nel quartiere genovese del Lagaccio che si sveglia con la strada in via dei Cinque Santi, divisi in due da una frana. Il crollo del muraglione di contenimento travolge alcune moto e rompe una tubatura del gas. Una dozzina di sfollati, tra cui i bambini anziani, ma soprattutto la paura che sotto fango e macerie ci siano feriti l'epilogo. Più drammatico, scongiurato dopo ore di lavoro dei vigili del fuoco, si scava, ci sono le unità speciali e il nucleo cinofilo. Il timore è quello di Un'esplosione. A metà pomeriggio la frana riprende a muoversi. Ci sono operazioni molto difficili, molto delicate. Perché eh, diciamo il luogo dove è sicuro ci sono parti di cornicione pericolante, parti di muro pericolante, una bonifica che richiede tempi lunghi in una zona fragile di Genova quando il terreno è saturo per le piogge insistenti. E ho sentito un boato e sono uscito fuori e il mio giardino era crollato. In molti si chiedono se potranno rientrare a casa. Volevo sapere, magari che mi parla di entrare o no? Sì, sì. Vero stato di sicurezza proprio eh. Rumore fortissimo, molto forte. Disagi anche nell'entroterra per il maltempo in Liguria con una frana sulla statale dei Giovi. Una persona è rimasta lievemente ferita e cinque famiglie allontanate dalle loro case in Val Fontana. Buona Anna chi rega skate g ventiquattro Genova .