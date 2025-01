Maltempo, Firenze: soccorsa persona in sottopasso allagato

A Firenze il 28 gennaio una persona rimasta bloccata con l'auto è stata soccorsa dai vigili del fuoco nel sottopasso allagato di via Mariti, lo snodo di traffico che collega i quartieri nord della città, fra cui le zone di Rifredi e Careggi con Novoli. Sul posto pattuglie della polizia municipale che deviano il traffico su percorsi alternativi. La protezione civile opera per svuotare il tratto. Disagi analoghi nella zona degli ospedali. In tre ore a Firenze sono caduti quasi 39 millimetri di pioggia. È quanto rende noto il Comune. .