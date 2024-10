Maltempo: frane, allagamenti e disagi nel centro-nord

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in Liguria, Emilia Romagna e Toscana per far fronte ai danni causati dal maltempo. Oltre 350 interventi sono stati effettuati, principalmente per allagamenti, frane e soccorsi a persone bloccate in auto o nelle abitazioni. Le zone più colpite includono Genova, Rapallo, Siena, Livorno e Bologna, con evacuazioni necessarie in alcune aree come Savigno e Suvereto. Il fiume Cornia ha rotto un argine, causando ulteriori emergenze a Campiglia Marittima.