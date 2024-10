Maltempo, frane e allagamenti in diverse Regioni

Il maltempo colpisce l'Italia, frane, smottamenti ed evacuazioni si registrano in diverse aree del centronord. In Toscana sono numerosi i disagi soprattutto in provincia di Livorno dove sono stati effettuati circa 100 soccorsi dalle squadre dei Vigili del fuoco. A Campiglia Marittima a sud di Livorno nella notte sono state soccorse 30 persone minacciate dall'innalzamento dell'acqua provocato dalla rottura dell'argine del fiume Cornia. A Suvereto, sempre nel livornese, sono stati evacuati per precauzione gli ospiti di una casa di cura e l'ondata di maltempo sta provocando disagi legati anche alla distribuzione dell'acqua potabile. Vigili del Fuoco impegnati anche tra Liguria, Emilia Romagna e Toscana con oltre 350 interventi nelle ultime ore. Allagamenti e frane che si registrano anche in Liguria, soprattutto nel genovese, ad essere colpite in particolare le zone di Rapallo, Chiavari, Lecco e Sestri Levante. A Bologna un centinaio gli interventi e diverse famiglie isolate, allerta per i fiumi Samoggia, Reno e Idice, le piene stanno propagando nelle sezioni di chiusura del tratto montano e nei tratti vallivi con livelli prossimi o superiori alla soglia tre. Le piogge però non colpiscono solo il centronord ma anche il sud, nelle prossime ore ad essere interessate da precipitazioni più intense saranno anche Calabria e Sicilia.