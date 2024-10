Maltempo in Veneto, trovato morto uomo caduto nel Piave

La segnalazione poco dopo le 6:30 del mattino: il corpo senza vita di un uomo, nella zona della foce del Piave nel comune di Jesolo, trovato da un pescatore a poca distanza dalla riva del porticciolo di Cortellazzo e identificato poche ore dopo. Si tratta di Gianfranco Zamuner il settantottenne caduto nel fiume tra Fossalta e Noventa di Piave il 9 ottobre scorso durante la manovra di un ponte mobile per consentire il passaggio della piena del fiume. Dopo la segnalazione il corpo è stato recuperato dal personale dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri e trasportato nella camera mortuaria di San Donà di Piave per consentire l'identificazione da parte dei parenti più stretti. Dallo scorso 9 ottobre del settantottenne si era persa ogni traccia. Le ricerche in acqua dei sommozzatori erano durate giorni, senza alcun esito. Zamuner gestiva il ponte dal 1951 insieme ai familiari.