Materia grigia, test antidroga a scuola? Il confronto

Stupefacenti, dipendenze, liberalizzazione e legalizzazione. Sono questi i temi al centro della nuova puntata di ‘Materia Grigia’, il talk di confronto condotto da Fabio Vitale, con la cura editoriale di Roberto Palladino, lunedì 13 gennaio alle 20.40 su Sky TG24. Ogni mese, il programma si propone come uno spazio di dibattito approfondito sui principali temi d’attualità, basato sul format di successo del Confronto politico di Sky TG24. Come ospiti con visioni contrapposte, Marco Cappato, avvocato, membro dell’Associazione Coscioni e Domenico Menorello, avvocato, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica.