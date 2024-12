Re Felipe VI e la regina Letizia sono stati accolti a Villa Rosebery, a Napoli, per un pranzo di lavoro con il Presidente Sergio Mattarella. Nel pomeriggio, al Teatro San Carlo, il re ha ricevuto il dottorato honoris causa in Scienze Sociali e Statistiche, nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università Federico II .