Maxi sequestro di cocaina a Catania, sei arresti della Gdf

Fiumi di cocaina che dal Sud America arrivavano a Catania a bordo di navi container. Un traffico stroncato dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania che, su ordine dei magistrati della DDA del capoluogo etneo, hanno eseguito 6 ordini di custodia cautelare in carcere. Durante l'operazione le Fiamme Gialle hanno eseguito 3 sequestri per oltre 215 chili di droga e acceso un faro su una partita da oltre 300 chilogrammi, poi non finalizzata. Il primo sequestro è stato eseguito il 25 maggio del 2022 nel porto di Catania. La droga era nell'intercapedine del tetto di un container proveniente dal Sud America. Il secondo, di 60 chili, il 07 febbraio 2023, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Salerno nel porto campano. La sostanza stupefacente era in un container contenente frutta esotica. Il terzo episodio riguarda il sequestro di 45 chili di coca effettuato il primo dicembre del 2023 dai finanzieri di Catania nella zona industriale del capoluogo etneo, dopo il trasferimento nella sede operativa della società di gestione dei servizi portuali, del container contenente il carico giunto alcune ore prima in porto. A dare un contributo alle indagini due pentiti che hanno riferito di come il porto di Catania negli ultimi anni sia diventato un hub importante per il traffico della cocaina. Durante l'operazione sono anche stati sequestrati beni per un valore di oltre 7 milioni di euro. .