Migliaia a funerali Santo Romano, ucciso per piede pestato

La chiesa è gremita a Casoria dove è nato ed è vissuto Santo Romano 19 anni freddato con un colpo di pistola al petto per una banale lite scaturita da un piede pestato nella piazza principale di San Sebastiano al Vesuvio. A premere il grilletto un ragazzo di appena 17 anni anche il cortile della chiesa è pieno di persone fino alla strada antistante in migliaia. Come alla fiaccolata di qualche giorno fa, amici e familiari indossano le maglie col suo volto: "Santo per sempre" si legge. Molti si siedono a terra intorno alla bara come voler rimarcare una vicinanza anche nella morte. Durante l'omelia del Vescovo Beneduce vengono scandite le parole: "Al Signore chiedo paralizza le mani di chi vende armi". Santo è l'ultima vittima di una lunga scia di sangue di giovanissimi. All'uscita è tifo da stadio e sete di giustizia un coro e fumogeni accompagnano l'ultimo viaggio di Santo portiere della squadra Micri e tifosissimo del Napoli. E uno sguardo aperto sul futuro spento dall'orrore di un colpo di pistola.