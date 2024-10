Milano, ai domiciliari i 2 cinesi che hanno ucciso un ladro

Niente carcere per Shu Zou 30 anni e Liu Chongbin 49, accusati di aver ucciso con le forbici un ladro il 37enne Eros Di Ronza che era entrato con un complice nel loro bar tabaccheria in zona sud a Milano per rubare alcuni gratta e vinci. Nel motivare la scarcerazione dei due cittadini cinesi, la giudice di Milano ha confermato l'accusa di omicidio volontario sottolineando però che il delitto è maturato in un contesto particolare laddove i due arrestati avevano appena subito un furto che a quanto dichiarato è soltanto l'ultimo di una lunga serie. Per entrambi gli uomini, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Giovedì mattina, Di Ronza milanese con precedenti penali, ha forzato con un complice la saracinesca del bar gestito dalla famiglia dei due cinesi. Il rumore della serranda alzata con un cric e l'allarme del negozio hanno svegliato il titolare che abita al terzo piano. L'uomo ha quindi avvisato il nipote che abita al primo piano che si è precipitato in strada con un paio di forbici. Shu Zou ha raccontato al gip di aver avuto paura di essersi spaventato temendo che i due lo picchiassero dopo che uno dei due rapinatori gli avrebbe tirato addosso un casco. Così, ha raccontato il cinese, avrebbe colpito due o tre volte la gamba di Di Ronza con le forbici. Il racconto di Shu Zou al GIP prosegue raccontando che il rapinatore lo avrebbe colpito alla testa più volte e quindi lui sempre con le forbici lo avrebbe ferito all'addome. Solo allora sarebbe arrivato lo zio. La versione del ragazzo è stata confermata dal parente che ha raccontato al GIP di aver subito tre furti nell'ultimo anno. Sono stati i due cinesi, stando al loro racconto, a chiamare poi la polizia.