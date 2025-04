Il 2 aprile, la polizia ha eseguito decine di arresti a Milano nell’ambito di un’operazione contro rapine e furti avvenuti in strada e sui mezzi pubblici. L’inchiesta, coordinata dalla Procura ordinaria e da quella per i minorenni, ha portato alla luce una rete di ricettazione e riciclaggio. Tra gli arrestati, anche molti stranieri e minorenni. Le accuse includono associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio.