Morte Maddalena Urbani, decesso per mix di droghe

"Morta per overdose". L'autopsia eseguita alla medicina legale del Policlinico Gemelli di Roma, ha dato una prima parziale risposta sulla fine di Maddalena Urbani, la ragazza di 21 anni, morta sabato in un appartamento al piano ammezzato di questa palazzina, vicino a via Cassia, zona nord della Capitale. Restano da ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita della giovane, figlia di Carlo Urbani, il microbiologo che nel 2003, per primo, scoprì e isolò il virus della Sars e del quale, lunedì, ricorreva l'anniversario della scomparsa prematura, causata proprio da quel virus letale. Maddalena era arrivata a Roma da Perugia, dove viveva, venerdì con un'amica. Le due ragazze erano state portate da un conoscente a casa di un siriano di 62 anni, l'uomo si trovava già ai domiciliari per spaccio di stupefacenti, perché allora sono finite lì? Chi ha dato a Maddalena la droga che la poi uccisa? La giovane vittima si sarebbe sentita male già dal venerdì sera, ha raccontato agli inquirenti l'amica, ma l'uomo che le stava ospitando non avrebbe voluto chiamare il 118. Solamente sabato, in tarda mattinata, dopo 12 ore di agonia, l'ambulanza sarebbe stata chiamata ma ormai era troppo tardi. Anche per questo l'amica di Maddalena sarà risentita dagli inquirenti. Intanto il siriano proprietario di casa, Abdul Aziz Rajab, arrestato in flagranza di reato per possesso di eroina dagli agenti della squadra mobile di Roma intervenuti sabato, ora è indagato per morte, come conseguenza di altro reato.