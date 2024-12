Msf: il Governo ci impedisce di salvare vite

Come Medici Senza Frontiere affermiamo le nostre operazioni di ricerca e soccorso a bordo della nave Geo Barents a seguito delle politiche restrittive e ossessive del Governo italiano. Tutto questo dopo aver salvato 12.675 persone e recuperato 24 corpi in 192 operazioni di soccorso. La nostra nave Geo Barents potrebbe soccorrere centinaia di persone, ma il Decreto Piantedosi ci forza ad andare in porto con pochissime persone e navigare centinaia di miglia, di chilometri per arrivare e sbarcare le persone in un porto sicuro. Dall'inizio del 2023 la nave è stata fermata quattro volte per un totale di 160 giorni. Abbiamo impugnato tutte le detenzioni. In due situazione sono state sospese, ma ovviamente il danno è stato fatto. Le persone continuano a morire, in media in questi ultimi due anni sei persone al giorno perdono la vita. Allora, noi possiamo essere il bersaglio ma le vittime sono altri.