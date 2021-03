Napoli, negozi aperti per protesta. Senza clienti

A Napoli vetrine illuminate, cartelli e negozianti in attività, mancano solo i clienti. É la protesta silenziosa a oltranza degli esercenti in Campania condivisa dagli imprenditori di Confcommercio, Federmoda ma anche da altre associazioni. Sono 1200 in tutta la Regione, negozi di abbigliamento e accessori, gioiellerie, il settore moda in genere e protestano contro le restrizioni. In totale in un anno i mesi di chiusura sono stati cinque. La crisi morde, nell'ultimo anno hanno chiuso 5 mila negozi in Campania. "Sono praticamente aperti tutti, sono aperti i negozi di ferramenta, i negozi per bambini, i negozi dei giocattoli, gli intimi, le librerie, ed è assurdo e inspiegabile che noi siamo chiusi. La gente questo non lo sa, perché mi rendo conto che molti dicono, però avete i ristori. Allora, io non li ho presi questi ristori perché non sono rientrata per mezzo punto. Chi li ha presi ha preso 2 mila euro. Il significato è quello di farci vedere perché abbiamo la sensazione di essere invisibili, di non esistere per lo Stato. Uno Stato che ti impone la chiusura deve saperti sostenere".